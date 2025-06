Se l’Ue punta all’autonomia strategica deve difendere l’Ucraina dalla Russia

L’Unione Europea si trova a un bivio cruciale: l'autonomia strategica passa attraverso il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa. Fornire armi e sistemi missilistici non è solo un gesto di solidarietà, ma un passo fondamentale per dimostrare credibilità globale. In un mondo sempre più interconnesso, questa scelta potrebbe aprire la porta a nuove alleanze, inclusi i Paesi del Sud-Est asiatico. L’Europa ha l'opportunità di riscrivere le sue relazioni internazionali

L'Europa può dimostrare di essere credibile fornendo a Kiev armi e sistemi missilistici contro Mosca. Un ruolo di vera indipendenza l'aiuterà a stringere alleanze anche con i Paesi del Sud-Est asiatico.

