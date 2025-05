Scuola sud bocciato in matematica due anni indietro rispetto al nord

La fotografia del divario educativo in Italia è allarmante: le scuole del Sud mostrano un ritardo di due anni in matematica rispetto a quelle del Nord. Questo trend non è solo una questione di numeri, ma riflette disuguaglianze storiche che influenzano il futuro dei nostri giovani. È fondamentale interrogarsi su come colmare questo gap e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di successo. Scopriamo insieme come possiamo agire!

Scuole del sud bocciate in matematica. È quanto emerge da una indagine sulle differenze di apprendimento nei territori e tra le scuole, promosso dalla Fondazione Agnelli. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scuola, sud bocciato in matematica, due anni indietro rispetto al nord

