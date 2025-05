scuola pirandello assalto choc con lo spray digos a caccia di filmati

Un assalto choc alla scuola Pirandello di Pesaro scuote la comunità. Vandalizzata con scritte oltraggiose, l'istituto diventa l’emblema di un trend preoccupante: la violenza nelle scuole sta aumentando. La Digos è già al lavoro per rintracciare i colpevoli attraverso i filmati delle telecamere. È fondamentale proteggere i luoghi di cultura e formazione, fucine di idee e rispetto reciproco. Che futuro vogliamo costruire per i nostri giovani?

Pesaro, 30 maggio 2025 – Vandalizzata con scritte dai contenuti oltraggiosi la scuola Pirandello di via Goito. Nella notte, ingnoti si sono intrufolati nel cortile dell'istituto scolastico, scavalcando una recinzione, più bassa rispetto al resto. Questa mattina, ancora prima che suonasse la campanella per l'inizio delle lezioni, in contemporanea a genitori e alunni sono arrivate le forze dell'ordine, la polizia locale e il sindaco Andrea Biancani, allertati dal personale della Pirandello. Lo scempio non ha risparmiato la nuova mensa, rimasta di un bianco candido per poco meno di una settimana dall'avvenuta inaugurazione.