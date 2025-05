Scuola percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo caos negli atenei | “Rischiamo di perdere il lavoro”

Il caos nei percorsi di abilitazione dei docenti rischia di mettere in ginocchio il futuro di migliaia di insegnanti. Con corsi bloccati e viaggi estenuanti, molti sono costretti a lottare contro il tempo per non perdere il lavoro. Questo scenario non solo colpisce le aspirazioni professionali, ma solleva interrogativi cruciali sulla formazione del nostro sistema educativo. Un allerta che ci invita a riflettere sull'importanza di garantire percorsi chiari e tempestivi per chi forma le nuove generazioni.

I docenti che devono completare i percorsi abilitanti necessari all'insegnamento si trovano nel caos. I corsi, che dovevano essere attivati nelle diverse universitĂ , in alcuni casi non sono ancora partiti. E quelli giĂ iniziati costringono gli insegnanti a estenuanti e costosi viaggi per arrivare all'abilitazione in tempo, e ottenere così una cattedra a settembre. Tra disservizi e problemi logistici. "Ci hanno messo tra l'incudine e il martello", denunciano i docenti a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: “Rischiamo di perdere il lavoro”

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3

I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

Riporta fanpage.it: Francesca, che vive e insegna a Torino, è in pieno "burnout". Sta per completare il suo percorso di abilitazione con l'università telematica eCampus per la classe di concorso A22 – Italiano, storia, ...

Percorsi abilitanti docenti 2025, le nuove tempistiche stabilite dal MIM, la nota ministeriale

Scrive informazionescuola.it: Scopri i percorsi abilitanti docenti 2025 e le scadenze per completare la formazione per insegnanti vincitori di concorso.

Percorsi abilitanti docenti, 8 agosto data ultima per vincitori concorso PNRR1, 19 novembre per chi deve partecipare al concorso PNRR3. NOTA MIM-MUR

Riporta orizzontescuola.it: Nota MIM - MUR n. 786 del 28 maggio 2025 sulle tempistiche per la conclusione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per ...