Scuola giovani latinisti premiati al Certamen Peloritanum

I giovani latinisti di oggi sono i custodi di una tradizione che affonda le radici nella classicità. Ieri, al liceo Maurolico di Messina, si è svolta la XXXV edizione del Certamen Peloritanum, una competizione che celebra il latino e la sua bellezza. Marta Alberto, premiata come miglior seniores, rappresenta una nuova generazione pronta a riscoprire e valorizzare la cultura classica in un mondo sempre più digitalizzato. Un futuro luminoso per le lettere!

Giovani latinisti crescono. Ieri, al liceo Maurolico di Messina, la premiazione della XXXV edizione del Certamen Peloritanum, una delle gare di Latino più antiche della Sicilia. Il primo premio categoria seniores è andato a Marta Alberto del liceo classico Enrico Medi di Barcellona Pozzo di.

Scuola, giovani latinisti premiati al Certamen Peloritanum

