Scuola elementare di Soligo | iniziati i lavori di efficientamento energetico

A Soligo, la scuola elementare sta per rinascere! Con l’inizio dei lavori di efficientamento energetico, si aggiunge un altro tassello a un percorso di modernizzazione e sicurezza. Questo progetto non è solo un passo verso la sostenibilità, ma un chiaro segnale: investire nell’istruzione significa costruire un futuro migliore. Immaginate aule illuminate e riscaldate con energia pulita, dove i piccoli possono crescere in un ambiente più sano e responsabile!

Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare di Soligo, che seguono l'intervento di messa in sicurezza sismica realizzato nel 2021, per consegnare agli studenti una scuola più sicura, rinnovata e efficiente a livello energetico.

