Scuola chiusa i seggi traslocano a 2 km di distanza | il caso a pochi giorni dai referendum

In un momento cruciale per la democrazia, la chiusura della scuola Lombardo Radice e il trasloco dei seggi elettorali a due chilometri di distanza sollevano interrogativi sulla comodità dell'accesso al voto. I rappresentanti di Caserta Decide, tra cui Sara Femiano, mettono in luce questo inconveniente a pochi giorni dai referendum. Sarà questa una sfida per l'affluenza alle urne? Scopriamo insieme come affrontare il cambiamento!

I seggi elettorali ubicati nella ex Lombardo Radice, di via Roma a Caserta, traslocano all’istituto Giordani di via Laviano, a circa due chilometri di distanza. A sollevare il caso, in vista dei referendum della prossima settimana, sono stati i rappresentanti di Caserta Decide (Sara Femiano). 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Scuola chiusa, i seggi traslocano a 2 km di distanza: il caso a pochi giorni dai referendum

