Scrutini finali in allegato un modello di nomina per sostituzione docenti assenti

Con l’arrivo degli scrutini finali, le scuole si preparano a garantire un processo fluido e senza intoppi. È fondamentale avere un piano di riserva per le assenze dei docenti, e il modello di nomina per i supplenti diventa una risorsa preziosa. Questo approccio non solo assicura la continuità didattica, ma riflette anche l'attenzione per un’educazione di qualità in un periodo sempre più complesso. Scopri come rendere efficiente la tua scuola!

Durante il periodo degli scrutini finali, può accadere che uno o più docenti risultino assenti. Per garantire la validità delle operazioni collegiali, le scuole devono provvedere alla nomina di docenti supplenti all’interno del Consiglio di classe. Il documento presentato è un modello di nomina per la sostituzione di un docente assente durante lo scrutinio del . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scrutini e assenze dei docenti: norme, sostituzioni e compensi

Nel sistema scolastico italiano, gli scrutini intermedi e finali sono momenti fondamentali di valutazione, in cui il Consiglio di classe assume un ruolo decisionale collettivo.

