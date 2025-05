Scritte contro vaccini e Oms | imbrattata la facciata delle scuole Volta

Un atto di vandalismo scuote Treviso: la facciata della scuola primaria "Alessandro Volta" è stata imbrattata con scritte contro i vaccini. Un gesto che rispecchia un trend preoccupante, dove la disinformazione continua a prosperare. In un’epoca in cui la salute collettiva è più che mai prioritaria, queste azioni sollevano interrogativi inquietanti sull'accettazione della scienza. Come reagiremo a questa sfida sociale? La risposta è nelle nostre mani.

Bomboletta spray di colore rosso e l'inconfondibile simbolo della W cerchiata: le scritte contro i vaccini sono apparse sui muri di una nuova scuola di Treviso, questa volta è toccato alla primaria "Alessandro Volta", lungo la Restera in via Alzaia. È qui che questa mattina, venerdì 30 maggio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Scritte contro vaccini e Oms: imbrattata la facciata delle scuole "Volta"

Piscina imbrattata con vernice rossa e scritte offensive: i no vax contro il microbiologo Crisanti

La piscina del microbiologo e parlamentare Pd, Andrea Crisanti, è stata vandalizzata durante la notte con vernice rossa, scritte offensive e uova lanciate contro il muro della sua villa.

