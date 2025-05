Scream 7 lo sceneggiatore rivela perché Sidney tornerà e come il film si legherà agli originali

Sidney Prescott torna in Scream 7, e l'attesa è alle stelle! Dopo la sua assenza in Scream VI, Neve Campbell riporta il suo iconico personaggio sul grande schermo, promettendo un legame profondo con la saga originale. In un'epoca in cui il revival dei classici sta dominando il cinema, questa scelta sembra perfetta per gli amanti del genere horror. Preparati a un mix di nostalgia e brividi, mentre i segreti di Woodsboro si svelano ancora una volta!

Sei film, diversi Ghostface e tre decenni dopo gli omicidi originali di Woodsboro, Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, tornerà nel franchise in Scream 7. Campbell aveva scelto di non tornare per Scream VI del 2023, con il sequel ambientato a New York che menziona Sidney quando Gale Weathers, interpretata da Courteney Cox, ha riferito che lei e suo marito Mark avevano portato i figli “in un posto sicuro”. Il testimone è passato alle sorelle Carpenter, Sam (Melissa Barrera) e Tara (Jenna Ortega), con Sam che ha un legame con il Ghostface originale: è la figlia del defunto Billy Loomis (Skeet Ulrich), l’ex di Sidney e assassino mascherato che ha commesso gli omicidi di Woodsboro con il complice Stu Macher (Matthew Lillard) in Scream del 1996. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scream 7, lo sceneggiatore rivela perché Sidney tornerà e come il film si legherà agli originali

Scream 7: Perché Sidney Prescott Torna? Il Motivo Svelato dallo Sceneggiatore

Scopri perché Sidney Prescott torna in Scream 7: lo sceneggiatore Guy Busick rivela il motivo nascosto dietro il suo ritorno e il destino dei personaggi nella nuova era della saga.

