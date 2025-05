Scoppia incendio nel cantiere dello Stadium intervengono i vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha colpito il cantiere dello Stadium di Rimini, dove fervono i lavori per la nuova casa della Federazione danza sportiva. L'allerta è scattata nel pomeriggio di venerdì e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri: un tema sempre più cruciale in un periodo in cui l'Italia investe nella valorizzazione delle infrastrutture e degli eventi sportivi. Staremo a vedere come evolverà la situazione!

E' scattato nel primo pomeriggio di venerdì l'allarme antincendio dello Stadium di Rimini interessato dai lavori di restyling per la realizzazione della casa della Federazione danza sportiva. Dai riscontri, le fiamme sarebbero partite da un gruppo di continuità probabilmente a causa di un.

