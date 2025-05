Scoperta una seconda Via Lattea “mostruosa” | perché è una scoperta sorprendente

Scoperta la galassia J0107a, una “via lattea mostruosa” formatasi solo 2,6 miliardi di anni dopo il Big Bang. Questa straordinaria scoperta non solo sorprende per la sua somiglianza con la nostra galassia, ma solleva interrogativi affascinanti sul misterioso processo di formazione delle galassie. In un'epoca in cui l'astrofisica sta ridefinendo le nostre origini cosmiche, ogni nuova scoperta riscrive la storia dell'universo. Non perdere l'oc

La galassia J0107a si è formata nelle fasi primordiali della storia dell'universo, soltanto circa 2,6 miliardi di anni dopo il Big Bang, eppure la sua forma è simile a quella della Via Lattea. Questo apre una domanda cruciale sullo processo di formazione delle galassie. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scoperta una seconda Via Lattea “mostruosa”: perché è una scoperta sorprendente

Bolla perfettamente sferica scoperta nella Via Lattea, non sappiamo da dove viene

Una bolla perfettamente sferica scoperta nella Via Lattea continua a suscitare mistero. Sebbene si ipotizzi che sia composta da resti di una supernova, i più recenti calcoli non consentono ancora di ricostruirne con precisione la storia evolutiva.

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Seconda Via Lattea Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Scoperta una sfera perfetta nella Via Lattea: è Teleios. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scoperta una seconda Via Lattea “mostruosa”: perché è una scoperta sorprendente

Come scrive fanpage.it: La nuova galassia, gemella della Via Lattea, è stata individuata nello spazio lontano dagli astronomi dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone e di altri istituzioni e rappresenta una ...

C'è una misteriosa "frattura" nella Via Lattea

Si legge su tecnologia.libero.it: C'è una frattura nel cuore della Via Lattea che ha incuriosito gli astronomi: adesso sappiamo da cosa è stata provocata.

È stata scoperta una bolla perfettamente sferica nella Via Lattea, ma non sappiamo da dove viene

Da wired.it: Si pensa che sia formata da resti di una supernova, ma i calcoli non hanno ancora permesso di ricostruire nel dettaglio la sua storia evolutiva ...