Un grande traguardo per la classe 4^ E-Cat dell'Istituto Garibaldi-Da Vinci di Cesena, che ha ricevuto una menzione speciale al prestigioso evento finale di Scoop - Cooperando si impara. Questo progetto educativo sottolinea l'importanza della cooperazione tra i giovani, un valore sempre più centrale nel mondo odierno. In un’epoca in cui la collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide globali, questi ragazzi dimostrano che insieme si può fare la differenza!

La classe 4^ E-Cat dell’Istituto Garibaldi-Da Vinci di Cesena ha ricevuto una menzione speciale durante l’evento finale di Scoop - Cooperando si impara, che si è tenuto ieri a Bologna presso il Tecnopolo Dama. Il progetto Scoop consiste in un percorso di educazione cooperativa per le scuole secondarie di secondo grado promosso da Confcooperative Emilia Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna, il supporto di Confcooperative Romagna e l’organizzazione e gestione della cooperativa LibrAzione di Faenza. In questa edizione appena conclusa sono stati coinvolti oltre 500 studenti, suddivisi in 26 classi di 15 scuole secondarie di secondo grado presenti in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Scoop-Cooperando si impara’, menzione per il Garibaldi-Da Vinci

