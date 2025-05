Scontro tra scuole a Roma genitori delle materne non vogliono concedere le aule ai liceali

A Roma, il conflitto tra scuole si fa sempre più acceso: i genitori delle materne Cairoli si oppongono alla cessione di aule ai liceali del Tacito. Dietro questa battaglia si cela una questione più ampia: la gestione degli spazi scolastici in un contesto di crescente affollamento. La decisione di annullare la festa di fine anno per i più piccoli accende i riflettori su tensioni che coinvolgono famiglie e istituzioni. Una situazione che merita attenzione!

A Fanpage.it uno dei genitori della scuola d'infanzia Cairoli critica la cessione di due aule al liceo Tacito e denuncia la decisione della preside dell'Istituto che ha annullato la festa di fine anno dei bambini. "È una ritorsione contro la mobilitazione attuata da noi genitori".

Durante la notte, il controsoffitto di una sezione dell’asilo nido di via Palestro a Como è crollato improvvisamente, probabilmente a causa delle intense piogge.

