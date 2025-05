Scontro personale tra consigliere strappo in Comune Pepe lascia la maggioranza

Un clima teso segna la politica gallipolina, con la consigliera Serena Pepe che decide di lasciare la maggioranza dopo uno scontro acceso con Rossana Nicoletti. Questo episodio mette in luce come le dinamiche personali possano influenzare le scelte politiche, un fenomeno sempre più comune nei comuni italiani. La domanda sorge spontanea: quanto il dialogo e la collaborazione possono resistere in un contesto così esplosivo? Rimanete aggiornati!

GALLIPOLI - Dopo lo scontro per ragioni personali che ha visto contrapposte le consigliere della maggioranza Serena Pepe (Udc) e Rossana Nicoletti (Democratici), la situazione si riverbera anche sul piano politico dopo la comunicazione formale inviata nelle scorse ore dalla stessa consigliera. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Scontro personale tra consigliere, strappo in Comune. Pepe lascia la maggioranza

