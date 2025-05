Scontro Fubini-Travaglio su La7 Mosca allo stremo Strano il tuo giornale dice che 50mila russi stanno per sfondare su Sumy

Un acceso confronto tra Marco Travaglio e Federico Fubini a Otto e Mezzo getta nuova luce sulla guerra in Ucraina, rivelando un contesto complesso. Mentre Fubini sottolinea il progressivo arretramento della Russia, con il controllo sceso al 19,4% del territorio, Travaglio lancia segnali allarmanti sulla mobilitazione di 50.000 russi. Questo dibattito non è solo un confronto di opinioni, ma un riflesso di come i media influenzino la percezione della guerra

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini sulla situazione della guerra in Ucraina. Fubini afferma che la Russia sta perdendo: “Oggi la Russia controlla il 19,4% del territorio ucraino. Nell’aprile del 2022, la Russia ne controllava il 27%, due anni e mezzo fa il 22%, dunque ha continuato ad arretrare. L’esercito russo ha perso 200mila effettivi. Si stima che le perdite per l’esercito ucraino siano inferiori di parecchio – continua – perchĂ© naturalmente chi si difende ha meno perdite. Ma l’esercito russo sta perdendo sempre piĂą soldati, perchĂ© non hanno piĂą i mezzi corazzati, fanno gli assalti coi motorini sotto i droni, mandano i muli nelle retrovie a portare il materiale militare, come testimoniano le foto nei social media filorussi su Telegram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Fubini-Travaglio su La7. “Mosca allo stremo”. “Strano, il tuo giornale dice che 50mila russi stanno per sfondare su Sumy”

