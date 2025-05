Scontro auto-moto sulla Cassia nord un ferito e traffico rallentato

Un pomeriggio di tensione sulla Cassia Nord, dove un'incidente tra un'auto e una moto ha rallentato il traffico. Il motociclista, fortunatamente con ferite lievi, è stato assistito prontamente. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la sicurezza stradale, sempre più sotto i riflettori. Con l'aumento del traffico estivo, è fondamentale ricordare che ogni viaggio può nascondere insidie. Attenzione e prudenza sono le chiavi per viaggiare sereni.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, lungo la Cassia nord, alle porte di Viterbo. Coinvolti un'auto e una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Nell'impatto, il motociclista ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale sanitario.

Incidente tra una moto e due auto alla rotatoria sulla Cassia, traffico in tilt

Mercoledì 21 maggio, caos a Vetralla alle prime ore del mattino: un incidente tra una moto e due auto presso la rotatoria tra la Cassia e via Don Benedetto Baldi ha provocato notevoli disagi al traffico, già intenso in quella zona.

Scontro auto-moto, sessantenne gravissima. Trasportata con l’elisoccorso alle Scotte

AREZZO Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,40, in località Badia al Pino, nel comune di Civitella

Un’altra tragedia sulle strade. Scontro fatale tra auto e moto. Sbalzato a terra, muore a 56 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia, ieri pomeriggio a Casciago. La vittima, ancora una volta, è un motociclista: Leonardo Puggioni, 56 anni, residente in paese.

Incidente a Casciago, scontro tra auto e moto: morto 56enne

Casciago (Varese), 29 maggio 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia, questo pomeriggio a Casciago vittima ancora una volta un motociclista, Leonardo Puggioni, 56 anni, residente