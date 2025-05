Scontro aperto su dazi tra Trump e i giudici americani

Lo scontro tra Trump e i giudici americani sui dazi segna un momento cruciale per l'economia globale. Mentre la Us Court of International Trade frena le tariffe, il dibattito si infiamma: chi detiene davvero il potere nelle politiche commerciali? Questo conflitto non solo influisce sul mercato statunitense, ma ha ripercussioni anche sulle dinamiche internazionali. Scopri come questa battaglia legale potrebbe ridefinire il futuro del commercio mondiale!

Washington, 30 mag. (askanews) - Regna grande incertezza sullo spinoso tema dei dazi. E' scontro aperto degli Stati Uniti a colpi di provvedimenti giudiziari. La Us Court of International Trade ha bloccato temporaneamente le tariffe definendole "illegali" perchè, secondo la Corte, il presidente non ha l'autorità per imporre dazi globali. Ne è seguita la reazione dura della Casa Bianca che parlato apertamente di "golpe" da parte di 'giudici attivisti' presentando ricorso. Per Trump si tratta di una sentenza "politica" e "orribile". Poi il nuovo colpo di scena. Una Corte di appello federale ha infatti bocciato la prima ordinanza imposta alla politica commerciale del Tycoon sospendendo la sentenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro aperto su dazi tra Trump e i giudici americani

