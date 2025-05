Scomparsa dopo essere andata a Milano a vedere Inter Lazio ritrovata dopo le ricerche

Dopo quattro giorni di angoscia, Ester è tornata a casa. La sua avventura milanese per tifare l’Inter si è trasformata in un incubo, riportando alla luce la fragilità delle nostre vite quotidiane. In un'epoca in cui gli eventi sportivi uniscono e appassionano, è fondamentale ricordare quanto sia importante la sicurezza. Questa storia ci invita a riflettere: quando si segue la propria passione, non dimentichiamo mai la prudenza.

Dopo quattro giorni di apprensione, è stata ritrovata dalla polizia di Stato sana e salva Ester, una ragazza di 39 anni che, rientrata a Roma da una trasferta milanese per seguire la sua squadra del cuore, l'Inter impegnata a San Siro contro la Lazio, non era più tornata a casa. Già cinque. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scomparsa dopo essere andata a Milano a vedere Inter Lazio, ritrovata dopo le ricerche

Novara, bimba di 14 mesi ritrovata dopo mesi di ricerche: è positiva alla cocaina

Una bambina di 14 mesi è stata finalmente ritrovata a Novara dopo mesi di ricerche. La piccola, in grave stato di abbandono, si trovava in casa di una donna pregiudicata e tossicodipendente.

Chieti, ritrovata la 15enne Chiara C: era scomparsa due giorni fa dopo essere andata a scuola

Riporta fanpage.it: Le ricerche sono state estese a livello nazionale per non ... che si stanno occupando delle indagini per trovare la ragazza scomparsa. Al momento dell'allontanamento, avvenuto il 1° ottobre ...

Varese, anziana scomparsa nel bosco: ritrovata dopo quattro giorni grazie a droni e cani molecolari

Si legge su msn.com: Due le ipotesi sulla scomparsa: Caterina Bardelli potrebbe essere ... Dopo quattro giorni è stata ritrovata viva Caterina Bardelli, la donna di 89 anni scomparsa da mercoledì quando era andata ...

Ragazza di 15 anni scompare dopo essere andata a scuola: ritrovata in serata a Roma in buone condizioni

Riporta msn.com: È tornata a casa dopo oltre 12 ore, in compagnia di un coetaneo. ROMA – Una ragazza di 15 anni è scomparsa nella mattinata ... con il ragazzo con cui era andata in giro oggi, anche lui è ...