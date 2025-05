Scioperi giugno 2025 il calendario Treni bus e aerei | sarà un mese rovente

Giugno 2025 si preannuncia un mese infuocato per la mobilità in Italia! Con gli scioperi che coinvolgeranno treni, bus e aerei, chi sogna una fuga estiva dovrà pianificare con attenzione. Le agitazioni sindacali stanno catalizzando l'attenzione su un tema caldo: il diritto alla mobilità. Preparatevi a rivedere i vostri itinerari e a scoprire alternative creative. Non lasciate che le proteste rovinino le vostre vacanze!

Roma, 30 maggio 2025 - L’estate italiana parte con il piede sbagliato sul fronte della mobilità, e chi ha in programma le prime vacanze dovrà fare i conti con gli scioperi di giugno. Dalle ferrovie agli aeroporti, dai mezzi pubblici fino alla rete autostradale, le diverse agitazioni sindacali minacciano di bloccare il Paese in più giornate, con picchi di criticità attesi il 13 e il 20 giugno. Ecco il calendario. Scioperi dal 1 al 5 giugno. Si parte subito, domenica 1° giugno, con uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale a Genova. A incrociare le braccia sarà il personale di Amt, l’azienda municipalizzata dei trasporti, su iniziativa della sigla Cub Trasporti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scioperi giugno 2025, il calendario. Treni, bus e aerei: sarà un mese rovente

Scioperi, a giugno treni e aerei nel caos: si salvi chi può. Tutte le date da segnare

Giugno si preannuncia un mese turbolento per i viaggiatori in Italia, con scioperi di treni e aerei che promettono di creare disagi in tutto il paese.

Cerca Video su questo argomento: Scioperi Giugno 2025 Calendario Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Scioperi a giugno 2025, il calendario completo; Scioperi giugno 2025: treni, aerei e trasporto locale, il calendario completo giorno per giorno; Scioperi del trasporto pubblico di giugno 2025: la lista; Scioperi mezzi giugno 2025: date, città, disagi su bus, tram e metro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scioperi giugno 2025, il calendario. Treni, bus e aerei: sarà un mese rovente

quotidiano.net scrive: Annunciata una lunga serie di agitazioni sindacali che coinvolgeranno i trasporti. Due giornate nere già annunciate. L’elenco completo, giorno per giorno e i possibili disagi ...

Scioperi a giugno 2025, il calendario completo

Lo riporta quifinanza.it: Calendario fitto di scioperi a giugno 2025: di seguito la lista completa delle agitazioni dei lavoratori in tutta Italia, dal settore del trasporto aereo e ferroviario, alla Sanità ...

Scioperi giugno 2025: il 3, il 13 e il 20 saranno le giornate più critiche. Treni, aerei e trasporto pubblico, tutte le date da segnare

Scrive msn.com: Giugno si conferma un mese difficile per chi si sposta in Italia: tra treni, aerei e mezzi pubblici locali, numerose agitazioni sindacali sono pronte a paralizzare la mobilità. Gli ...