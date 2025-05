Scioglimento Caserta | Piantedosi sospende un dirigente

La sospensione di Franco Biondi, dirigente del Comune di Caserta, rimette sotto i riflettori il tema della corruzione nella pubblica amministrazione. In un periodo in cui la lotta alla criminalità organizzata è al centro del dibattito nazionale, questo caso evidenzia le infiltrazioni mafiose anche nei settori più insospettabili. Un punto cruciale da considerare: quanto è profonda la rete della corruzione nelle nostre città ? La risposta potrebbe sorprenderci.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato sospeso per sei mesi il dirigente del Comune di Caserta Franco Biondi, indagato per corruzione in diverse inchieste e sotto processo per la vicenda dell’appalto del parcheggio di via san Carlo che per la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sarebbe andato ad un’azienda edile vicina al clan di Michele Zagaria. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su proposta della prefettura di Caserta guidata da Lucia Volpe. Proprio i procedimenti penali che vedono coinvolto Biondi sono stati tra le concause che hanno portato il Ministero dell’Interno a disporre nell’aprile scorso lo scioglimento del Comune di Caserta per infiltrazioni camorristiche, oltre al coinvolgimento sempre in indagini penali di altri amministratori e dirigenti comunali, mentre l’ex sindaco Carlo Marino è sotto processo per una presunta turbativa d’asta relativa ad appalti di rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it