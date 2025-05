Scintille tra Fubini e Travaglio L’Ucraina è una democrazia L’unica con 11 partiti di opposizione aboliti per legge Su La7

Scintille in studio! Durante "Otto e mezzo" su La7, il confronto tra Marco Travaglio e Federico Fubini ha acceso un dibattito cruciale: l'Ucraina è davvero una democrazia? Fubini smonta l'argomento di Travaglio, ricordando che in Russia la libertà d'espressione è un miraggio. Un tema scottante che ci invita a riflettere sul valore della democrazia nel contesto globale attuale, dove le verità si intrecciano con le retoriche

Seconda parte dello scontro tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini nel corso della trasmissione Otto e mezzo, su La7 ( qui la prima parte del confronto ). Fubini ribatte alle argomentazioni di Travaglio, sottolineando che nella Russia vige “un regime completamente identificato con la guerra, con 1600 detenuti politici” e che l’Ucraina è “un paese libero” e “una democrazia”, seppure con diversi limiti. E aggiunge: “Devo smentire quello che è stato detto prima sulla persecuzione delle minoranze russe, cosa interessante perché ritorna spesso nei canali Telegram filorussi e nei media di Mosca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scintille tra Fubini e Travaglio. “L’Ucraina è una democrazia “. “L’unica con 11 partiti di opposizione aboliti per legge”. Su La7

Un acceso confronto tra Marco Travaglio e Federico Fubini a Otto e Mezzo getta nuova luce sulla guerra in Ucraina, rivelando un contesto complesso.

