Scia permessi e silenzi | la battaglia dei residenti contro il palazzo di via Petrolini

A Milano, la questione edilizia si infiamma. Il progetto di Ecopetrolini SpA per trasformare l'ex sede Kpmg in un complesso residenziale sta sollevando un acceso dibattito tra i residenti. Richieste di trasparenza e preoccupazioni per l'impatto ambientale si intrecciano con l'attenzione dei magistrati. In un'epoca in cui il green building è al centro delle agende politiche, questo caso potrebbe diventare un simbolo della lotta per una città sostenibile.

Torna a far discutere il progetto edilizio della Ecopetrolini SpA, che ha acquisito la ex sede della Kpmg a via Ettore Petrolini per trasformarla in un complesso residenziale con 64 appartamenti e 80 box auto. I fari dei magistrati sul progetto edilizio Secondo quanto fa sapere il comitato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scia, permessi e silenzi: la battaglia dei residenti contro il palazzo di via Petrolini

