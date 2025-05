Schlein cede ai veti contro i centristi I contatti con Renzi e Calenda poi il no a una piattaforma larga

La situazione politica si complica: Elly Schlein sembra cedere ai veti interni, bloccando una possibile alleanza con Renzi e Calenda. In un momento in cui l'unità è cruciale, la mancanza di dialogo tra i partiti riformisti potrebbe allontanare il Pd da una coalizione vincente. Un'opportunità sprecata che lascia spazio a riflessioni sul futuro della sinistra italiana. Riusciranno a trovare un punto d'incontro?

‚Äú Bastava poco per venirsi incontro e fare una manifestazione tutti assieme ‚ÄĚ. E per√≤, alla fine, l‚Äôauspicio ventilato da pi√Ļ di qualche voce riformista all‚Äôinterno del Pd √® rimasto.

