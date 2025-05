Schianto nella notte tra tre auto in A1 conducente incastrato | è grave al Maggiore

Un drammatico incidente notturno ha scosso l'A1, dove tre auto si sono scontrate, lasciando un conducente gravemente ferito. Questo tragico evento riporta in primo piano l'importanza della sicurezza stradale, tema sempre più attuale in un periodo in cui i viaggi aumentano. Siamo tutti chiamati a riflettere: ogni viaggio, anche il più breve, merita la massima attenzione. La vita è un bene prezioso, non dimentichiamolo mai.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna, all'altezza di Fontanellato. Tre auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. In conseguenza dello schianto uno dei conducenti è rimasto gravemente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto nella notte tra tre auto in A1, conducente incastrato: è grave al Maggiore

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte

A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici.

