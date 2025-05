Schianto fatale in autostrada | ci sono due morti

Una tragedia che scuote le strade italiane, già colpite da un aumento degli incidenti nelle ultime settimane. Questa mattina, l'A22 ha registrato uno schianto fatale tra Chiusa e Bressanone, portando via due vite e lasciando un'altra persona in gravi condizioni. Questo ennesimo dramma ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza stradale. La dinamica dell'incidente resta da chiarire, ma la necessità di maggior attenzione è più che mai urgente.

Tragedia questa mattina, venerdì 30 maggio, in A22: a causa di un terribile incidente nel tratto tra Chiusa e Bressanone, nella carreggiata che conduce verso il Brennero, due persone hanno perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata estratta dal veicolo. La dinamica è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Schianto fatale in autostrada: ci sono due morti

Schianto fatale contro un’auto. Ciclista 72enne perde la vita

Valter Sala, un appassionato ciclista di 72 anni, è tragicamente deceduto in un incidente mentre pedala in una delle sue amate gite nel Meratese.

Incidente sull'autostrada del Brennero, furgone si schianta contro un tir: due morti e due feriti gravissimi. Viabilità in tilt

Riporta msn.com: BOLZANO - Incidente sull'autostrada del Brennero questa mattina, 30 maggio, verso le 6.40. Il drammatico bilancio è di due morti e due feriti gravi. Lo schianto, ...

Tremendo schianto fra due mezzi in A22: traffico bloccato, code e rallentamenti

Secondo ildolomiti.it: BOLZANO. Grave incidente nelle primissime ore di questa mattina in A22. E' successo attorno alle 7 tra Chiusa/Valgardena e Bressanone carreggiata nord. Sulla dinamica esatta sono in corso gli accertam ...

Incidente sull’autostrada, schianto fra tre camion: 11km di coda

milanotoday.it scrive: Prima il tamponamento a catena, poi le sirene delle ambulanze. Infine la corsa in ospedale. Tre camionisti sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto sull’Autostrada A4 Milano-Venezia ...