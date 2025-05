Scelgo il gioco che fa bene alla salute a Palermo contro le dipendenze attività per docenti e studenti

A Palermo, nasce un'iniziativa innovativa: "Scelgo il gioco che fa bene alla salute". In un contesto sociale sempre più fragile, questo progetto si propone di combattere isolamento e dipendenze, coinvolgendo docenti e studenti in attività ludiche che promuovono la salute mentale. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il valore delle relazioni e rinforzare comunità più unite e resilienti. Perché il gioco, oltre a divertire, può davvero salvare.

In un’epoca segnata da fragilità crescenti, isolamento e dipendenze che colpiscono tutte le fasce d’età, nasce a Palermo un progetto che mette al centro la relazione, la salute mentale e il benessere: “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Scelgo il gioco che fa bene alla salute", un anno di attività per prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni

In un'epoca di fragilità, l'iniziativa "Scelgo il gioco che fa bene alla salute" promuove un anno di attività dedicato alla prevenzione delle dipendenze e al rafforzamento delle relazioni.

"Scelgo il gioco che fa bene alla salute", un anno di attività per prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni

Si legge su palermotoday.it: Un’iniziativa corale che coinvolge bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani in un percorso di prevenzione e benessere condotto dall'associazione Elementi e sostenuto dalla Regione Sicilian ...

Nasce a Palermo il progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”: al centro la relazione e il benessere

ilfattonisseno.it scrive: In un’epoca segnata da fragilità crescenti, isolamento e dipendenze che colpiscono tutte le fasce d’età, nasce un progetto che mette al centro la relazione, la salute mentale e il benessere: “Scelgo ...

