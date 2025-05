Scatto in trasferta di Treviglio | colpo in gara-3 a Montecatini ora il match point per la finale

La TAV Treviglio conquista un'importante vittoria in trasferta, battendo la Herons Montecatini e portandosi sul match point per la finale. Con prestazioni brillanti dei giovani talenti Vecchiola e Restelli, i biancoverdi dimostrano che il futuro del basket italiano è luminoso. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un simbolo di come la determinazione e il talento possano portare lontano. Ora, la finale è a un passo!

La TAV Treviglio coglie un nuovo successo in trasferta, fa saltare il banco in casa della Herons Montecatini e torna a condurre nella serie. Con 40 minuti di grande intensit√† ed energia, guidati dai classe 2004 Vecchiola (18) e Restelli (17), i biancoverdi sciorinano una prestazione di grande solidit√† ed energia e vincono con ampio margine: 59-83. I quintetti di partenza sono gli stessi di gara due: per Villa ci sono Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Manenti; per Barsotti cominciano Benites, Chiera, Natali, Arrigoni e Sgobba. Per due minuti non si segna, poi Alibegovi? e Abega sbloccano il match. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ¬© Bergamonews.it - Scatto in trasferta di Treviglio: colpo in gara-3 a Montecatini, ora il match point per la finale

Montecatini corsara al PalaFacchetti: 1-1 nella serie, Treviglio ora cerca lo scatto in trasferta

La Herons Montecatini conquista il PalaFacchetti, pareggiando la serie contro la TAV Treviglio con un convincente 67-81.

