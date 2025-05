Scatti stipendiali 2013 la cassazione boccia? Il Tar smentisce e riconosce la validità sia a livello economico che giuridico Scarica la sentenza PDF

La Cassazione ha ribaltato le aspettative, riconoscendo la validità degli scatti stipendiali del 2013, sollevando un dibattito che potrebbe avere ripercussioni su migliaia di lavoratori. Questo passo storico non si inserisce solo nella battaglia per i diritti economici, ma riflette un contesto più ampio di giustizia e equità nel mondo del lavoro. Scopri perché questo verdetto potrebbe cambiare le carte in tavola!

La sentenza della Cassazione pubblicata da alcuni giorni che limita il riconoscimento dell’anno 2013, al solo riconoscimento giuridici non convince il Tribunale capitolino. Difatti con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2025, il tribunale ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all’ordinanza della Corte di cassazione n. 16332024 dell’11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anno 2013 escluso dalla progressione di carriera del personale scolastico: la decisione definitiva della Cassazione [SENTENZA]

Nel 2013, il personale scolastico escluso dalla progressione di carriera ha ottenuto la decisione definitiva della Cassazione, ponendo fine a una lunga disputa giudiziaria.

Cerca Video su questo argomento: Scatti Stipendiali 2013 Cassazione Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Scatti stipendiali, la Cassazione non riconosce l'anno 2013 ai fini economici. Scarica sentenza; Riconoscimento anno 2013 solo ai fini giuridici, esclusi quelli economici – SENTENZA CASSAZIONE; Anno 2013 escluso dagli scatti stipendiali: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione; Scatti stipendiali docenti e ATA, la Corte di Cassazione non riconosce il 2013. E ora che succede? SPECIALE con Pacifico (Anief). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scatti stipendiali, la Cassazione non riconosce l’anno 2013 ai fini economici. Scarica sentenza

Da orizzontescuola.it: L'anno 2013 non è stato riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata oggi dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda na ...

Cassazione su riconoscimento anno 2013 per stipendi scuola: non vale per gli scatti stipendiali

Lo riporta ticonsiglio.com: Una recente sentenza della Corte di Cassazione esclude il riconoscimento dell'anno 2013 per gli scatti stipendiali del personale della scuola. Ecco tutti i dettagli sulla decisione di negare la validi ...

Scatti stipendiali 2013 e lo stop della Corte di Cassazione: un ricorso in Corte Europea dei Diritti è ipotizzabile, ma con prudenza

Scrive orizzontescuola.it: Lo stop da parte della Corte di Cassazione al riconoscimento economico del 2013, ha riaperto il dibattito sulle condizioni economiche del personale della scuola ed in particolare del personale docente ...