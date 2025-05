Scatena una maxi rissa i residenti furiosi | Mette a ferro e fuoco un quartiere intero

Fermo è in subbuglio: la pazienza dei residenti di via Diaz e del quartiere Carcera è finita! Dopo due anni di aggressioni e molestie da parte di un uomo che ha trasformato la vita quotidiana in un incubo, la tensione è esplosa in una maxi rissa. Questo episodio mette in luce un problema più ampio, quello della sicurezza nelle nostre comunità. È ora di chiedere a gran voce un cambiamento!

Fermo, 30 maggio 2025 – Ora basta. E’ il dictat dei residenti di via Diaz e del quartiere Carcera che da quasi due anni sono costretti a fare i conti con un aggressore e molestatore seriale, un marocchino di 38 anni domiciliato a Fermo e ora senza fissa dimora. La zona è praticamente tenuta sotto scacco da quest’uomo, di cui si lamenta anche la piccola comunità magrebina del quartiere, spesso presa di mira dal connazionale. Pochi giorni fa il 38enne, che è già stato colpito da Daspo urbano e non può frequentare locali pubblici, ha lanciato una bottiglia di vetro contro l’Interbar, rischiando di colpire gli avventori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatena una maxi rissa, i residenti furiosi: “Mette a ferro e fuoco un quartiere intero”

Stadio, il circolo Pd del quartiere insiste su viabilità e mobilità, Rizza: "Una ztl residenti per chi abita nella zona"

Il circolo del Partito Democratico del quartiere, guidato da Davide Rizza, si concentra su viabilità e mobilità, proponendo una ZTL per i residenti.

