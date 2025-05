Scappa alla vista dei carabinieri | preso spacciatore minorenne

In un contesto di crescente battaglia contro il traffico di droga, i carabinieri di Ramacca hanno arrestato un minorenne spacciatore che, alla vista delle divise, ha tentato una fuga disperata. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: sempre più giovani si avvicinano al mercato degli stupefacenti. È fondamentale riflettere su come prevenire questa spirale e proteggere le nuove generazioni da scelte pericolose. La sicurezza inizia dall’educazione.

Controlli dei carabinieri contro il traffico e la vendita di stupefacenti che, in esecuzione delle linee guida del comando provinciale dell’Arma di Catania, ha consentito ai carabinieri della stazione di Ramacca di denunciare un giovane di 17 anni alla competente autorità giudiziaria minorile. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scappa alla vista dei carabinieri: preso spacciatore minorenne

Urta un pedone e scappa, automobilista rintracciato e denunciato dai carabinieri

Un automobilista ha investito un pedone a Domodossola e si è dato alla fuga, ma è stato rapidamente rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Cerca Video su questo argomento: Scappa Vista Carabinieri Preso Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Scappa alla vista dei carabinieri durante la festa scudetto: arrestato il tiktoker Michele Napolitano; Sedicenne scappa dalla comunità , rintracciato dai carabinieri si lancia in mare e finisce sugli scogli; Perugia, scappa all’alt dei carabinieri: arrestato con tre chili e mezzo di hashish; Loano, aggredisce una donna per rapinarla e poi scappa sul monopattino rubato: arrestato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ramacca. Scappa alla vista dei Carabinieri: preso spacciatore minorenne

Scrive libertasicilia.it: Ancora un altro giro di vite alla lotta contro il traffico e la vendita di sostanze stupefacenti che, in esecuzione delle linee guida del Comando Provinciale dell’Arma di ...

Scappa alla vista dei carabinieri durante la festa scudetto: arrestato il tiktoker Michele Napolitano

Riporta msn.com: Un noto tiktoker , che sul social conta oltre 220mila follower, è stato arrestato dai carabinieri durante i festeggiamenti scudetto della scorsa notte: il ...

Riccione: alla vista dei Carabinieri scappa a piedi, preso oltre mezz’etto di hashish

Segnala chiamamicitta.it: I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione con il supporto dei Carabinieri di Misano Adriatico, hanno tratto in arresto un 26enne pesarese accusato delle ipotesi di reato di detenzione ai ...