Scanzi e i Borderlobo a Civitella della Chiana | Canzoni per la pace

Il Festival delle Musiche di Civitella della Chiana si prepara a brillare con la presenza di Andrea Scanzi e i Borderlobo, pronti a far vibrare le corde della pace attraverso la musica. Questo evento non è solo un concerto, ma una celebrazione di un'arte capace di unire le persone in tempi turbolenti. Scopri come la musica continua a essere un potente strumento di cambiamento e speranza per il nostro futuro. Non perdere questa serata indimenticabile!

SarĂ Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore teatrale tra i piĂą seguiti e apprezzati in Italia, il protagonista di una delle serate piĂą attese del Festival delle Musiche, il longevo progetto artistico estivo a cura di Officine della Cultura. L’appuntamento, fissato per mercoledì 30 luglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scanzi e i Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace”

Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari

Mercoledì 30 luglio, la magica Piazza Don Alcide Lazzari di Civitella della Chiana ospiterà Andrea Scanzi e i Borderlobo per una serata all'insegna della musica e della pace.

