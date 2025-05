Scambio con Osimhen e addio Juve | nuova beffa dopo Conte

Il calciomercato si accende con colpi di scena che scuotono il panorama calcistico italiano! Dopo l'addio di Conte, ora è Victor Osimhen a far discutere: il suo possibile scambio con la Juventus apre scenari imprevedibili. In un momento in cui le squadre cercano di riposizionarsi e rinforzarsi, il futuro dell'attaccante partenopeo diventa cruciale per capire le strategie di mercato. Sarà un'estate di grandi sorprese!

Dopo l’allenatore, l’ambiente juventino vede allontanarsi anche l’attaccante: la mossa dei partenopei spiazza tutti I primi giorni di calciomercato, a conclusione della stagione, hanno già riservato non pochi colpi di scena. Uno dei principali, quello della permanenza di Antonio Conte al Napoli. Se nelle scorse settimane sembrava che il tecnico pugliese potesse già salutare gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto è cambiato tutto. E gli argomenti di De Laurentiis hanno convinto l’ex Ct a prolungare la sua avventura con i partenopei. Spiazzando la Juventus che sognava il suo ritorno. Ma per i bianconeri, le brutte notizie non sono finite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio con Osimhen e addio Juve: nuova beffa dopo Conte

