Scambi culturali Catania-Baghdad Trantino riceve in municipio una delegazione irachena

Catania si apre al mondo! Questa mattina, il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca hanno accolto una delegazione irachena guidata dal viceministro alla Cultura Qassim Al-Soudani. Un incontro che non è solo un gesto diplomatico, ma un'opportunità straordinaria per rafforzare i legami culturali tra Italia e Iraq. Scoprite come questa collaborazione possa arricchire entrambi i paesi, stimolando un dialogo sempre più profondo tra culture diverse!

Il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca hanno ricevuto questa mattina in Comune il viceministro alla Cultura iracheno Qassim Al-Soudani e l’ambasciatore iracheno in Italia Saywan S. Barzani, che guidano la delegazione ospite in questi giorni in città nell’ambito del progetto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scambi culturali Catania-Baghdad, Trantino riceve in municipio una delegazione irachena

