Sbanda esce di strada e si schianta contro un albero | grave il conducente

Incidente spaventoso a Ostra Vetere: un’auto esce di strada e si schianta contro un albero, lasciando il conducente in gravi condizioni. Questo episodio mette in luce l’urgenza di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto con l’aumento del traffico durante i weekend. La prudenza al volante non è mai troppa: ogni viaggio merita di essere fatto in sicurezza. Rimanete aggiornati e fate attenzione!

OSTRA VETERE - Paura nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15:00, in Contrada Burello a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita contro un albero. I vigili del fuoco di Senigallia, utilizzando cesoie e divaricatore, hanno estratto il conducente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sbanda, esce di strada e si schianta contro un albero: grave il conducente

Si schianta contro un albero e l'auto gira su se stessa

Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilità sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206.

L'auto esce di strada e si schianta su un albero: conducente portato all'ospedale di Torrette

msn.com scrive: OSTRA VETERE - Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada Burello, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ...

Auto sbanda ed esce di strada. Attimi di paura a Chiarino

Come scrive msn.com: Una lunga scia tra le spighe di grano, la carrozzeria visibilmente ammaccata in più parti e l’elicottero del 118 che atterra poco distante: si è presentata così, ieri mattina, la scena dell’ incidente ...

Furgone esce di strada in piena notte e finisce nel fosso: 5 feriti. Una persona elitrasportata in ospedale

Secondo ilgazzettino.it: ORMELLE - Un grave incidente stradale è avvenuto verso le 23 a Ormelle, nella frazione del Tempio: un furgone con a bordo cinque persone si è schiantato fuori strada, ...