Il Sassuolo torna in Serie A con una visione chiara e pragmatica. Giovanni Carnevali, AD del club, punta su Grosso e Palmieri per costruire un futuro solido, senza eccessi. In un calcio sempre più improntato al business, il Sassuolo dimostra che l’intelligenza strategica può fare la differenza. Sarà interessante vedere se questa gestione "da azienda" porterà i frutti sperati, in un campionato dove le sorprese sono sempre dietro l'angolo!

"Niente follie, perché siamo abituati a gestire il Sassuolo come un’azienda". Ma in Serie A, il Sassuolo è tornato per restarci il più a lungo possibile. Lo aveva già detto dopo la promozione, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, lo ribadisce a margine di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ che fa capire bene come il dirigente milanese abbia ormai archiviato la stagione scorsa ("Abbiamo cercato di fare una squadra valida e forte per risalire. Siamo stati bravi a superare le difficoltà ") e sia pronto a cominciare a costruire la prossima. Naturalmente a partire dai protagonisti che hanno fatto la differenza la stagione scorsa, tanto in campo quanto fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo in Serie A: Carnevali punta su Grosso e Palmieri per il futuro

Sassuolo in Serie A: un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO

Un trionfo storico per il Sassuolo, che festeggia il ritorno in Serie A dopo la vittoria in Serie B! Capitan Domenico Berardi ha alzato la Coppa Nexus, ma la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando un tifoso, entusiasta, è precipitato in un fossato nel tentativo di avvicinarsi al campo.

