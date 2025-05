Sartori su PSG-Inter | I bilanci non contano Marotta ha lavorato benissimo I nerazzurri sono meglio dei top club europei per un motivo

Andrea Sartori, CEO di Football Benchmark, lancia un messaggio chiaro: nella finale di Champions League tra PSG e Inter, non sono solo i bilanci a fare la differenza. Marotta ha costruito una squadra che sfida i top club europei, dimostrando che strategia e visione possono superare anche i budget più stratosferici. Un punto cruciale da considerare: il vero valore del calcio è nei talenti e nelle idee, non solo nei numeri. La partita si preannuncia avvincente!

Le parole di Andrea Sartori, fondatore e CEO di Football Benchmark, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. I dettagli Andrea Sartori ha parlato a Tuttosport in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter. BILANCI DIVERSI IN FINALE – «Sono dati oggettivi, ma due anni fa il divario con il Manchester City era ancora più ampio – ricorda a Tuttosport. Alla fine, però, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sartori su PSG-Inter: «I bilanci non contano, Marotta ha lavorato benissimo. I nerazzurri sono meglio dei top club europei per un motivo»

