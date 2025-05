Sarri Lazio i biancocelesti si fanno avanti! Formulata una proposta ufficiale all’ex tecnico della Juve | tutti i dettagli dell’offerta

Maurizio Sarri potrebbe tornare a incantare i tifosi, questa volta con la maglia della Lazio. La società biancoceleste ha presentato un'offerta ufficiale per il tecnico ex Juve, segnando un potenziale cambiamento nell'aria del calcio italiano. L'allenatore, noto per il suo gioco offensivo e innovativo, potrebbe portare freschezza in un contesto che aspira a rilanciarsi. Sarà interessante vedere come reagiranno i sostenitori e quale impatto avrà sul campionato!

Sarri Lazio, adesso la società capitolina avanza la propria proposta ufficiale! I dettagli dell’offerta messa davanti all’ex Juve. Maurizio Sarri sembra sempre più indirizzato a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Questo è quanto si può apprendere dal profilo X di Alfredo Pedullà, il quale ha svelato i dettagli di un’offerta avanzata all’ex allenatore della Juve. La clamorosa indiscrezione che lo ha accostato alla panchina della Lazio ormai tre giorni fa, è stata rinfocolata attraverso questi numeri. I biancocelesti hanno proposto un triennale o un biennale con opzione per un terzo anno da 2,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri Lazio, i biancocelesti si fanno avanti! Formulata una proposta ufficiale all’ex tecnico della Juve: tutti i dettagli dell’offerta

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio

Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

