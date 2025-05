Sarri con Giuntoli riecco la coppia d’oro | chi li prende – ESCLUSIVA

Ritornano insieme due protagonisti del calcio italiano: Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli. Questo connubio, che ha già incantato le folle, potrebbe essere la chiave per una nuova era nel campionato di Serie A. In un contesto in cui le squadre cercano soluzioni vincenti, l'intesa tra questi due esperti potrebbe ribaltare le sorti di una squadra in crisi. Chi avrà il coraggio di scommettere su questa coppia d'oro?

Due uomini legati da un passato indimenticabile, ora pronti a ripartire. Un incastro che potrebbe sorprendere tutti, nel momento più inatteso, in una squadra che attende una svolta Sarri con Giuntoli, riecco la coppia d’oro: chi li prende (AnsaFoto) – serieanews.com Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri sono pronti a tornare insieme. Una delle coppie più belle del nostro calcio, quella che a Napoli aveva sfiorato uno scudetto ai limiti del miracoloso, si prepara a ricongiungersi in una piazza nuova, dove entrambi possono ripartire dopo anni turbolenti. Giuntoli arriva dalla delusione cocente del licenziamento alla Juventus. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Sarri con Giuntoli, riecco la coppia d’oro: chi li prende – ESCLUSIVA

