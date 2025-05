Sarah Jessica Parker attacca Trump | “Non onora le donne la loro libertà e le loro scelte”

Sarah Jessica Parker lancia un duro attacco a Trump, sottolineando come la sua leadership minacci la libertà e le scelte delle donne. In un momento in cui il dibattito sull’inclusività nei media è cruciale, l’attrice si fa portavoce di un messaggio potente: le storie di tutte devono essere raccontate. La sua preoccupazione mette in luce un trend crescente di attivismo nel mondo dello spettacolo. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa battaglia!

Sarah Jessica Parker critica l'America di Trump: "Non onora le donne e le loro scelte". L'attrice teme per il futuro delle produzioni inclusive come And Just Like That in un clima sempre più ostile.

Sarah Jessica Parker con abito vaporoso e i look delle star alla prima della terza stagione di And Just Like That…

Sarah Jessica Parker, protagonista di "And Just Like That…", ha incantato sul red carpet con un abito vaporoso, mentre le star si sono riunite a New York per la première della terza stagione, in onda dal 29 maggio.

Sarah Jessica Parker: «La gente mi ferma per strada pensando io sia Carrie, ma in realtà non ho tempo nemmeno di vedere a pranzo le mie amiche»

Secondo msn.com: Dal 30 maggio su Sky e in streaming su Now parte la terza stagione di «And Just Like That», sulla vita delle amiche newyorkesi, ormai 50enni ...

Sarah Jessica Parker riflette sulla relazione tra Carrie e Big: “È stata romantica ed è stata un disastro”

Scrive informazione.it: È iniziato il conto alla rovescia per l’uscita della terza stagione di And Just Like That, la serie sequel di Sex and the City con Sarah Jessica Parker nei panni dell’iconica Carrie Bradshaw. Un’antie ...