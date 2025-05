Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 il game show condotto da Enrico Papi

Sarabanda Celebrity è tornato su Italia 1, e con esso la magia dei quiz musicali che hanno segnato un'epoca! Condotto da Enrico Papi, il programma non solo riporta alla luce ricordi indelebili, ma si inserisce in un trend di revival televisivo che sta conquistando il pubblico. Con la sua formula coinvolgente, Sarabanda stimola la competizione e l'emozione: chi sarà il prossimo campione? Non perderti l'appuntamento!

In prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, domenica 1° giugno, torna, in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sarabanda Celebrity, torna su Italia 1 il game show condotto da Enrico Papi

