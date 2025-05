Sapete dove si trova l’albero più vecchio d’Europa? È in una regione italiana dimenticata

Sapevate che l'albero più antico d'Europa si trova in una regione italiana dimenticata? Immerso nella bellezza del Parco Nazionale del Pollino, questo straordinario esemplare di Pino Loricato ha oltre 1000 anni! Non è solo una meraviglia naturale, ma un testimone silenzioso della storia e della resilienza. In un'epoca in cui il turismo sostenibile è sempre più ricercato, scoprire queste gemme nascoste è un invito a riscoprire il nostro patrimonio.

L'albero più antico del Vecchio Continente è in Italia, è li da tantissimo tempo: incredibile ma vero Come sappiamo, l'Italia è un autentico paradiso, dal punto di vista turistico, celando al suo interno bellezze spettacolari che non a caso sono oggetto di turismo massiccio da ogni parte del mondo. Il nostro paese può vantare un.

