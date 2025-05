Santa Veronica Giuliani Il perché della Fondazione

Città di Castello si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con le suore di Santa Veronica Giuliani, una presenza che dura da secoli. Con iniziative rinnovate, il monastero delle Cappuccine non è solo un luogo di spiritualità, ma anche un punto d'incontro per la comunità. In un’epoca in cui il ritorno alle radici è un trend crescente, il suo fascino continua ad attrarre pellegrini e curiosi. Scopri cosa riserva il futuro!

CITTÀ DI CASTELLO - La comunità delle suore di Santa Veronica è presente a Città di Castello sin dal 1643 e ora guarda al futuro con alcune novità. Il monastero delle Cappuccine porta il nome di Santa Veronica Giuliani (beatificata nel 1804 e proclamata Santa da Papa Gregorio XVI nel 1839) ed è tuttora meta di pellegrinaggi. Per volontà delle suore e per tramandare il messaggio della santa è stata costituita nel 2024 la Fondazione Santa Veronica Giuliani, ente del terzo settore che persegue, "senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Santa Veronica è considerata fra le più importanti figure contemplative-penitenti che il mondo occidentale abbia avuto e il monastero ne custodisce gli scritti originali, ossia un diario composto da 36 volumi per un totale di 22 mila pagine manoscritte, in cui racconta la propria esperienza mistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Veronica Giuliani. Il perché della Fondazione

Carly infrange il regolamento in diretta e fa infuriare Veronica Gentili: “Non mi fare la faccia da santa”

Durante una diretta, Carly ha infranto il regolamento, scatenando l’ira di Veronica Gentili. La conduttrice non le ha risparmiato dure parole, dicendole: “Non mi fare la faccia da santa”.

Cerca Video su questo argomento: Santa Veronica Giuliani Fondazione Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Santo di oggi 9 luglio, Santa Veronica Giuliani: la mistica soprannominata “sposa del Crocifisso”

Si legge su lalucedimaria.it: Santa Veronica Giuliani è una delle più grandi mistiche della storia. Era nata con il nome di Orsola a Mercatello sul Metauro nei pressi di Urbino il 27 dicembre 1660 e fin dalla più tenera età, ...

Santa Veronica Giuliani/ Oggi, 9 luglio 2024, si ricorda la badessa che ricevette il dono delle Stimmate

Lo riporta ilsussidiario.net: Il 9 luglio di ogni anno il calendario romano ci ricorda la commemorazione di Santa Veronica Giuliani conosciuta anche con il nome di Orsola. Visse a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo ed è ...

Potente novena a Santa Veronica Giuliani – terzo giorno

Scrive lalucedimaria.it: Preghiamo per nove giorni consecutivi la novena a Santa Veronica Giuliani, che papa Pio IX definì:”Non una santa ma un gigante di santità”. Un percorso di preghiera ma anche di approfondimento della ...