Santa Maria Capua Vetere deputati Pd trasformano ‘richiesta d’aiuto’ detenuti in un’interrogazione

La richiesta di aiuto dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere diventa un interrogazione parlamentare. Un gesto che evidenzia il crescente interesse per i diritti dei detenuti e la salute nelle carceri italiane. Mentre la società si mobilita per una giustizia più equa, questa vicenda sottolinea l'importanza di ascoltare le voci spesso dimenticate. La salute è un diritto, anche dietro le sbarre. Scopriamo insieme come si sta muovendo la politica su questo fronte!

Una richiesta d'aiuto firmata da una settantina di detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla gestione della loro salute all'interno della struttura carceraria e inviata tramite lettera ad un'associazione di tutela, si è trasformata in un'interrogazione ai ministri della Giustizia, Carlo Nordio e della Sanità, Orazio Schillaci, che è stata presentata dalla deputata del Pd Debora Serracchiani e dagli altri parlamentari dem Federico Gianassi, Rachele Scarpa, Marco Lacarra, Michela Di Biase. Era stata l'associazione 'Sbarre di Zucchero Aps' a ricevere la lettera di denuncia dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere – lo stesso dove il 6 aprile 2020 in pieno lockdown per il Covid 300 agenti pestarono altrettanti reclusi, fatto che ha dato luogo ad un maxi-processo tuttora in corso – e a inoltrare richiesta formale attraverso la presidente Monica Bizaj a Serracchiani affinché si rivolgesse ai ministri competenti.

