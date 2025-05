Sanremo resta in Rai il sindaco | Posso già chiamare Carlo Conti

Il Festival di Sanremo continua a brillare sotto l'egida della Rai, un legame che resiste alle tempeste burocratiche. Il sindaco Mager, con entusiasmo contagioso, annuncia la possibilità di rivedere Carlo Conti al timone, confermando il valore di un evento che rappresenta non solo la musica, ma anche la cultura italiana. In un'epoca in cui le tradizioni sono messe alla prova, Sanremo si afferma come un punto fermo nel panorama nazionale.

Il matrimonio tra la Rai e il Festival di Sanremo sembra destinato a durare, nonostante le prove di allontanamento del comune ligure. Adesso il sindaco Mager festeggia nonostante il rigetto del ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo resta in Rai, il sindaco: “Posso già chiamare Carlo Conti”

Sanremo resta in Rai, Mediaset e Nove disertano il bando: l’unica offerta è del servizio pubblico

Sanremo resta in mano alla Rai, che si conferma unica candidata così come l'aveva indicato il servizio pubblico.

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Resta Rai Sindaco Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanremo, la partita è aperta tra Rai e Comune: al via le trattative dopo la decisione del Consiglio di Stato; Sanremo in Mediaset: fumata nera, il festival resta in Rai; Sanremo, è della Rai l’unica offerta alla gara per l’organizzazione; Perché Sanremo è (a) Sanremo: rumors e anticipazioni sul Festival che verrà. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festival di Sanremo, sentenza spartiacque del Consiglio di Stato. Il sindaco Mager: “Ora ci sono i presupposti per aprire la busta”

ilsecoloxix.it scrive: Sanremo – “La manifestazione d’interesse costituisce la base per la scelta del prossimo organizzatore del Festival. La Rai è l’unica ad aver partecipato, ora ci sono i presupposti per aprire la busta” ...

Festival di Sanremo, il sindaco: "Puntiamo ad accordo con Rai entro un mese"

Segnala msn.com: Respinti tutti gli appelli presentati per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. La Rai è l'unica ad aver presentato un'offerta al bando ...

Festival di Sanremo, il sindaco Mager: “Trattative con la Rai, assegnazione entro un mese”

Come scrive genova.repubblica.it: “Stiamo istituendo una commissione tecnica interna per verificare la documentazione e l'offerta presentata dalla Rai. Sarà un processo gestito con rigore e trasparenza. Poi inizierà la fase negoziale.