Sanremo non è più “cosa Rai”: una svolta storica che segna un nuovo capitolo per il Festival della Canzone Italiana. Questo evento, simbolo di cultura e intrattenimento, si trova ora a un bivio cruciale. Con l'apertura a nuove gestioni, come reagirà il pubblico affezionato? La sfida sarà innovare senza tradire la tradizione, mantenendo viva la magia di un rito collettivo atteso da tutti. Pronti per un Sanremo che potrebbe sorprendere?

– Sanremo non è solo un Festival. È un rito collettivo, un appuntamento nazionale che si attende per un anno intero e che, per cinque sere, si prende la scena come pochi altri eventi sanno fare. Ecco perché la decisione appena arrivata dal Consiglio di Stato ha il sapore di una vera e propria rivoluzione: il Festival della Canzone Italiana non potrà più essere affidato direttamente alla Rai. D’ora in poi, si andrà a gara pubblica. Leggi anche: “La volta buona”, Al Bano lancia un avvertimento in studio a Iago Garcia: cosa ha detto Leggi anche: Barbara D’Urso e il nuovo lavoro lontano dalla Tv: cosa fa oggi l’ex volto di Mediaset . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sanremo non è più “cosa Rai”, svolta storica: cosa succede ora al festival

La Rai si prepara a una sfida decisiva per il Festival di Sanremo 2026, partecipando a una gara pubblica che metterà in gioco il futuro dell'evento.

Riporta msn.com: Ora tocca a Comune di Sanremo e Rai trovare un punto d’incontro. L’amministrazione locale, forte della sentenza, potrebbe chiedere condizioni economiche più vantaggiose per la concessione dei diritti.

Come scrive ilpost.it: Il Consiglio di stato ha respinto tutti i ricorsi che erano stati presentati contro quella decisione, tra cui quelli del comune di Sanremo e della Rai, per cui il Festival è l’evento televisivo più ...

Secondo dilei.it: Il Festival di Sanremo sarà assegnato tramite gara pubblica: il Consiglio di Stato respinge gli appelli e conferma che il titolo va messo al bando ...