Sanremo il Tar ha rigettato tutti i ricorsi | cosa cambierà adesso

Il TAR ha messo la parola fine ai ricorsi su Sanremo, confermando che la kermesse canora rimarrà salda al suo posto, sotto l'egida della Rai. Una stabilità che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la cultura pop e le tradizioni italiane. Con il festival alle porte, gli appassionati possono finalmente prepararsi a vivere un'edizione che promette sorprese. Quali saranno le novità musicali pronte a conquistarci?

Il Tar ha rigettato tutti i ricorsi presentati, ma la Rai ha vinto il bando del comune, quindi Sanremo non cambierà né collocazione né canale televisivo.

