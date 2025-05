Sanremo il sindaco Alessandro Mager | Auspico che con la Rai si trovi un accordo entro un mese

Sanremo si prepara a vivere un'altra edizione indimenticabile del Festival, con il sindaco Alessandro Mager che auspica un accordo con la Rai entro un mese. La scelta della Commissione sarà cruciale per garantire un evento all'altezza delle aspettative. Questo è un momento fondamentale non solo per la città , ma anche per il futuro della musica italiana, che continua a evolversi in un panorama sempre più competitivo. Non perdere di vista gli sviluppi!

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha annunciato che la Giunta comunale approverĂ un atto di indirizzo utile a definire i criteri per la composizione della Commissione incaricata di valutare l’unica proposta pervenuta nell’ambito della manifestazione di interesse per il Festival: quella della Rai: La prossima settimana porteremo in Giunta una delibera di indirizzo per stabilire i criteri di nomina della Commissione, composta da dirigenti interni. In quella successiva, il dirigente nominerĂ la Commissione, che aprirĂ la busta», ha spiegato il primo cittadino. La fase successiva prevede la valutazione della proposta, seguita da un confronto diretto con la Rai, che sarĂ formalmente invitata a esprimere eventuali osservazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo, il sindaco Alessandro Mager: «Auspico che con la Rai si trovi un accordo entro un mese»

Bando per il Festival di Sanremo, la Rai unica candidata. Il sindaco: “Nessun favoritismo”

La Rai è l'unica candidata al bando del Festival di Sanremo, con il sindaco che garantisce trasparenza e assenza di favoritismi.

