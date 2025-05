Sanremo il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i ricorsi | cosa cambierà adesso

Il Consiglio di Stato ha chiuso la partita: tutti i ricorsi sono stati rigettati e Sanremo resta saldamente in mano alla Rai. Ma cosa significa questo per il futuro del Festival? Rimanere sulla stessa rete potrebbe garantire continuità, ma non esclude nuove sfide creative. Con l'attenzione crescente verso le piattaforme digitali, come risponderà la Rai a un pubblico sempre più esigente? La musica è solo l'inizio!

Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i ricorsi presentati, ma la Rai ha vinto il bando del comune, quindi Sanremo non cambierà né collocazione né canale televisivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo, il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i ricorsi: cosa cambierà adesso

Sanremo, slitta la decisione del Consiglio di Stato sulla gara per il Festival

Il 22 maggio 2025 era la data chiave per il Festival di Sanremo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla controversia iniziata con il Tar Liguria.

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Consiglio Stato Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Sanremo, Consiglio di Stato respinge gli appelli: finisce l’era dell’affidamento diretto a Rai; Festival di Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai. Assegnazione con la gara; Alla fine l'organizzazione del Festival di Sanremo non potrà essere assegnata direttamente alla Rai; Festival Sanremo, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai: il Festival sarà affidato con un bando

Come scrive fanpage.it: Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sull’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo. Da oggi e nel futuro sarà una gara a stabilire chi potrà gestire e organizzare la kermesse più ...

Sanremo, Consiglio di Stato respinge gli appelli: finisce l’era dell’affidamento diretto a Rai

Scrive ilsole24ore.com: Respinti tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. In attesa delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza pubblicato oggi, il C ...

Sanremo 2026-2028, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli: ora parte la trattativa tra Comune e Rai

Si legge su msn.com: Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente tutti gli appelli presentati contro la sentenza del Tar della Liguria sull’organizzazione del Festival ...