Sanremo 2026 sindaco Mager | assegnazione Festival entro un mese

Il Festival di Sanremo si avvicina e il sindaco Alessandro Mager annuncia che l'assegnazione è prevista entro un mese! Con il Consiglio di Stato che ha dato il via libera all'organizzazione, le aspettative sono alle stelle. Questo evento non è solo un grande palcoscenico musicale, ma un catalizzatore per il turismo e l'economia locale. Scopriremo chi porterà la musica sul palco in un'edizione che promette di essere indimenticabile!

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, affiancato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha convocato una conferenza stampa in seguito alla diffusione del dispositivo emesso ieri dal Consiglio di Stato che ha respinto tutti gli appelli presentati sull’organizzazione del prossimo Sanremo della canzone italiana. “Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’impianto della manifestazione d’interesse che abbiamo costruito con attenzione e determinazione. Solo la Rai ha risposto alla nostra iniziativa. La prossima settimana daremo come giunta un indirizzo per la composizione della commissione deputata ad aprire la busta della Rai. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, sindaco Mager: assegnazione Festival entro un mese

Bando per il Festival di Sanremo, la Rai unica candidata. Il sindaco: “Nessun favoritismo”

La Rai è l'unica candidata al bando del Festival di Sanremo, con il sindaco che garantisce trasparenza e assenza di favoritismi.

Festival di Sanremo, il sindaco Mager: “Trattative con la Rai, assegnazione entro un mese”

Lo riporta genova.repubblica.it: “Stiamo istituendo una commissione tecnica interna per verificare la documentazione e l'offerta presentata dalla Rai. Sarà un processo gestito con rigore e trasparenza. Poi inizierà la fase negoziale.

Sanremo: sindaco Mager, assegnazione Festival entro un mese

Da msn.com: Pescara, 30 mag. (LaPresse) - Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, affiancato dall'assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha convocato una conferenza ...

Festival di Sanremo, i giudici hanno deciso. Mager: “Ora trattative rapide”

Segnala riviera24.it: Ieri il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato gli appelli della Rai e del Comune, contro la procedura di gara imposta dal Tar Liguria ...